У грудні відбудуться шість матчів 1/8 фіналу кубка України. П'ять з них – 2 грудня, а ще один матч перенесли на 16 грудня.

На 16 грудня перенесли матч луганської "Зорі" проти чернігівської "Десни". Все через те, що "Зоря" виступає в Лізі Європи, і в базовий день проведення матчів (2 грудня) не зможе зіграти. Адже вже 3 грудня команда проведе матч проти "Лестера" в Запоріжжі.

Решта ж матчів відбудуться 2 грудня на полях команд, які вказані першими.

"Верес" (Рівне) – "Маріуполь

"Нива" (Вінниця) – "Колос" (Ковалівка)

"Агробізнес" (Волочиськ) – "Ворскла" (Полтава)

"Олександрія" – "Минай"

"ВПК-Агро" (Шевченківка) – "Дніпро-1" (Дніпро)

Матч "Десна" – "Зоря" відбудеться в Чернігові.

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Нагадаємо, що на цій стадії турніру виступлять лише 12 команд. І шість з них вийдуть в 1/4 фіналу. А вже там до них доєднаються ще дві команди – чинний чемпіон "Шахтар" та володар Кубка "Динамо". Матчі чвертьфіналу відбудуться вже у березні 2021 року.

Фінал турніру має пройти в Тернополі на Міському стадіоні 12 травня 2021 року.