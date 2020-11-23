Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук повністю вилікувався від коронавірусу. Гравець вчасно повернувся у команду прямо перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони".

У київському клубі великі кадрові проблеми перед поєдинком Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться вже 24 листопада. Але радісна звістка пролунала для наставника киян Мірчі Луческу. Лідер команди Сергій Сидорчук вилікувався від коронавірусу, пише 24 канал.

Варто дізнатись Динамо – Барселона: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Повернення капітана

Румунський фахівець не зможе розраховувати у матчі на 14-х футболістів, тому така новина трішки полегшила головну біль тренера.

Дружина Сергія, Анна, опублікувала у своєму інстаграм-акаунті світлину свого чоловіка, який повернувся додому після самоізоляції та обіймає дітей.

Наголосимо, що після товариської зустрічі проти Польщі у Сидорчука був виявлений позитивний тест на коронавірус. Тому гравцю довелось два тижні провести окремо від сім'ї.

Зараз Сергій має шанс допомогти "Динамо" у важливому поєдинку проти "Барселони" у Києві, оскільки його дискваліфікація вже завершилась. Офіційний сайт киян поки не повідомив про одужання футболіста.

Цей сезон поки не є результативним для півзахисника. У цьому сезоні Сидорчук зіграв у "синьо-білій" футболці 11 матчів, де не запам'ятався гольовими діями. Але роль руйнівника атак суперника повністю лягла плечі футболіста.

Хто пропустить матч проти "Барселони"

Микита Бурда (травма)

Олександр Тимчик (травма)

Володимир Костевич (травма)

Назарій Русин (травма)

Томаш Кендзьора (травма)

Віктор Циганков (коронавірус)

Жерсон Родрігес (коронавірус)

Олександр Сирота (коронавірус)

Міккель Дуелунд (коронавірус)

Денис Попов (коронавірус)

Руслан Нещерет (коронавірус)

Богдан Лєднєв (коронавірус)

Артем Шабанов (коронавірус)

Олександр Андрієвський (коронавірус)



Сергій Сидорчук у колі сім'ї / Скрін із сторіс інстаграм-акаунту Анни Сидорчук