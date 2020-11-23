Головний тренер збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого гравця XXI століття. Він серед номінантів на премію Globe Soccer Awards.

Загалом за звання найкращого гравця XXI століття (2001 – 2020 роки) претендують одразу 28 футболістів. Суперниками Андрія Шевченка є Андреа Пірло, Андрес Іньєста, Арьєн Роббен, Кріштіану Роналду, Девід Бекхем, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Френк Лемпард, Джанлуїджі Буффон, Ікер Касільяс, Кака, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Луїш Фігу, Лука Модріч, Мохамед Салах, Неймар, Філіп Лам, Мануель Нойєр, Роберт Левандовський, Роналдіньо, Роналдо, Серхіо Рамос, Стівен Джеррард, Хаві, Зінедін Зідан та Златан Ібрагімович.

And the nominees for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, pic.twitter.com/rKPO5IZJbo — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

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Окрім цієї номінації, на Globe Soccer Awards вибиратимуть й інші:

Гравець року: Кріштіану Роналду, Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Садьо Мане, Серж Гнабрі, Чіро Іммобіле, Маркіньос, Карім Бензема.

https://www.globesoccer.com/

Клуб року: Севілья, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Ювентус.

And the nominees for the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Paris St Germain, Real Madrid and Sevilla FC

⁣⁣⁣⁠

VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/Sky24G82qr — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Тренер року: Ганс-Дітер Флік, Юрген Клопп, Хулен Лопетегі, Джан-П'єро Гасперіні, Томас Тухель.

And the nominees for the COACH OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp and Thomas Tuchel



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QxjHHJbKmJ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Клуб століття: Аль-Ахлі, Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Ювентус, Барселона.

And the nominees for the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: ⁣⁣⁣⁠Al Ahly, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain and Real Madrid



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/QfMHuw0tAU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Тренер століття: Дідьє Дешам, Пеп Гвардіола, Карло Анчнлотті, Алекс Фергюсон, Вінсенте дель Боске, Марчелло Ліппі, Йоахім Льов, Жозе Моуріньо, Луїс Феліпе Сколарі, Зінедін Зідан.

And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Агент століття: Джонатан Барнетт, Джованні Бранчіні, Жорже Мендеш, Міно Райола, Піні Захаві.

And the nominees for the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Giovanni Branchini, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola and Pini Zahavi



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/HdJdBawDcS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Премію Globe Soccer Awards організовують Європейська асоціація клубів і Європейська асоціація футбольних агентів. Вона вручається вже 11 рік поспіль. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня в Дубаї.