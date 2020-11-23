Шевченко претендує на звання найкращого футболіста XXI століття
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого гравця XXI століття. Він серед номінантів на премію Globe Soccer Awards.
Загалом за звання найкращого гравця XXI століття (2001 – 2020 роки) претендують одразу 28 футболістів. Суперниками Андрія Шевченка є Андреа Пірло, Андрес Іньєста, Арьєн Роббен, Кріштіану Роналду, Девід Бекхем, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Френк Лемпард, Джанлуїджі Буффон, Ікер Касільяс, Кака, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Луїш Фігу, Лука Модріч, Мохамед Салах, Неймар, Філіп Лам, Мануель Нойєр, Роберт Левандовський, Роналдіньо, Роналдо, Серхіо Рамос, Стівен Джеррард, Хаві, Зінедін Зідан та Златан Ібрагімович.
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Окрім цієї номінації, на Globe Soccer Awards вибиратимуть й інші:
Гравець року: Кріштіану Роналду, Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Садьо Мане, Серж Гнабрі, Чіро Іммобіле, Маркіньос, Карім Бензема.
Клуб року: Севілья, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Ювентус.
Тренер року: Ганс-Дітер Флік, Юрген Клопп, Хулен Лопетегі, Джан-П'єро Гасперіні, Томас Тухель.
Клуб століття: Аль-Ахлі, Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Баварія, Ювентус, Барселона.
Тренер століття: Дідьє Дешам, Пеп Гвардіола, Карло Анчнлотті, Алекс Фергюсон, Вінсенте дель Боске, Марчелло Ліппі, Йоахім Льов, Жозе Моуріньо, Луїс Феліпе Сколарі, Зінедін Зідан.
Агент століття: Джонатан Барнетт, Джованні Бранчіні, Жорже Мендеш, Міно Райола, Піні Захаві.
Премію Globe Soccer Awards організовують Європейська асоціація клубів і Європейська асоціація футбольних агентів. Вона вручається вже 11 рік поспіль. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня в Дубаї.
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