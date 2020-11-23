Головний тренер київського "Динамо" мірча Луческу має досвід перемоги над "Барселоною". Перед матчем проти іспанського клубу, наставник пригадав перемогу "Шахтаря", який він тоді очолював.

Своїми спогадами про перемогу "Шахтаря" над "Барселоною" Луческу поділився на передматчевій пресконференції.

"Я згадую 2004 рік, коли Мессі тільки починав свою кар'єру. "Шахтар", який я тоді очолював, грав у Лізі чемпіонів з "Барселоною". Ми перемогли з рахунком 2:0, при тому, що у "Барселони" була видатна команда з Хаві та Іньєстою у складі. Мессі тоді дебютував. Це дало дуже великий поштовх розвитку футболу в Україні, тому що ми виграли в такої команди. Це був перший крок. "Динамо" довго було відсутнє в Лізі чемпіонів. Я дуже хочу, щоб ця гра також дала поштовх у розвитку, прогресі "Динамо", – заявив Луческу.

Матч, про який згадує Луческу, відбувся 7 грудня 2014 року в Донецьку. "Шахтар" тоді переміг завдяки дублю Агахови. А наприкінці зустрічі Іньєста не реалізував пенальті.

Можна пригадати ще одну перемогу "Шахтаря" над "Барселоною". Цього разу вже в Іспанії – 9 грудня 2008 року. У цьому матчі дублем відзначився Гладкий, а "Шахтар" переміг 3:2.

До теми Чи зможе "Динамо" вирвати очки у "Барселони" без Мессі: прогноз букмекерів на ЛЧ