Легендарний американський боксер Майк Тайсон отримав не менш видатного опонента для повернення у ринг. "Залізний Майк" може зустрітися з Роєм Джонсом-молодшим.

Про те, що Майк Тайсон може побитися з ексчемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях Роєм Джонсом-молодшим, інформує Sports.ru.

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Дата бою

Повідомляється, що сторони владнали питання контрактів. Про поєдинок можуть оголосити вже на цьому тижні.

Очікується, що бій пройде у США у вересні. Заплановано формат 8 раундів.

Джонс у коментарі "Спорт-Экспресс" підтвердив, що отримав пропозицію від Тайсона.

Так, це правда, Майк – легенда. Отримати пропозицію вийти з ним на ринг і відмовитися було б божевіллям. Я не збирався повертатися і битися знову, але заради Майка Тайсона я згоден зробити виняток,

– сказав Рой.

Він додав, що для нього це можливість, яку він не може відкинути.

"З усіх охочих вийти з ним на ринг він вибрав мене. А якщо він так зробив, то як я можу сказати ні", – резюмував Джонс.

Хто такий Джонс? Американський і російський боксер. Срібний призер Олімпійських ігор 1988 року. Абсолютний чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії. 51-річний Джонс провів 75 боїв (66 перемог та 9 поразок).

Що відомо про повернення Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися у бокс. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

WBC обіцяла включити Тайсона у свій рейтинг, щоб Майк зміг провести бій.