Шевченко заговорив українською, збірна вирушила у Францію без гравця: новини спорту 23 березня

Джерело:24 канал
У вівторок, 23 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазвичай використовує російську мову в побуті. Також він спілкується італійською та англійською мовами. Але на пресконференції щодо матчів збірної України заговорив українською.
До слова Взяти реванш та вдало стартувати: анонс матчу Франція – Україна
"Доброго дня. Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому", – заявив Шевченко на початку пресконференції.До слова. Збірна України з футболу у березні проведе три матчі відбору на ЧС-2022 у Катарі. Перший матч відбудеться 24 березня проти Франції на виїзді. Далі на українців очікують два домашні поєдинки – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Обидві ігри відбудуться в Києві.
Збірна України з футболу не зможе розраховувати на дебютанта команди Артема Довбика у матчі проти Франції. Нападник був змушений залишитися в Україні та готуватися до наступних матчів.
Виявилося, що французька сторона не дала дозвіл на приліт Довбика. Все через французьке законодавство на час пандемії COVID-19.
Для того, аби член спортивної делегації отримав дозвіл на в'їзд до країни, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Довбик же, як відомо, був довикликаний у збірну лише за два дні до вильоту, а цього часу для органів охорони здоров'я Франції замало.
23 березня на етапі Кубка світу-2021 з фехтування завершилися чоловічі і жіночі командні змагання. У фіналі чоловічого турніру Україна програла команді Італії з рахунком 43:44.
Перед заключним поєдинком наша збірна впевнено вела в рахунку 37:30, але італійці зробили камбек на останніх секундах.
Англійський захисник Макс Кілман вже був в Україні. Сюди він прибув, щоб вирішити питання отримання українського громадянства.
Він також мав мати зустрічі з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком та президентом Української асоціації футболу. Вони мали обговорити перспективи Кілмана в збірній України.
Чи відбулася така зустрічі – невідомо. Але у вівторок, 23 березня, Шевченко розповів, що з можливим викликом Кілмана виникли труднощі. Все через те, що він виступав за збірну Англії з футзалу. Загалом за цю збірну він зіграв 25 матчів, вісім з яких – офіційні.