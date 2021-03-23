23 березня на етапі Кубка світу-2021 з фехтування завершилися чоловічі і жіночі командні змагання. У фіналі чоловічого турніру Україна програли команді Італії з рахунком 43:44.

Перед заключним поєдинком наша збірна впевнено вела в рахунку 37:30, але італійці зробили камбек на останніх секундах. Дивіться також Український гімн в Росії: шпажист Рейзлін виграв золото етапу Кубка світу Срібні медалі на турнірі завоювали Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін і Анатолій Герей. У перший день Україна переграла Швецію (45:20) і Ізраїль (45:43), а у другий день взяла верх над Японією (29:25) в чвертьфіналі і Китаєм (39:26) в півфіналі.

Чоловіча збірна України гарантувала собі командну олімпійську ліцензію в Токіо-2020. А ось жіноча команда на турнірі в Казані зайняла лише 11 місце.