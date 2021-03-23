Шевченко назвав труднощі у виклику англійця Кілмана до збірної України
Одним з новачків збірної України може стати гравець англійського Вулверхемптона Макс Кілман. Однак щодо його виклику до збірної є ряд труднощів.
Джерело:УАФ
Перша складність полягає в тому що поки у Кілмана немає українського громадянства. Однак він зараз в процесі отримання українського паспорта.
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Однак виникла й інша проблема, через яку в Українській асоціації футболу були змушені звертатися до ФІФА. Адже Кілмін до цього виступав за збірну Англії з футзалу.
"Ми зробили запит щодо Максима до ФІФА, чекаємо на відповідь. Запит стосується його виступів за національну збірну Англії з футзалу. Коли буде більш-менш точна інформація з приводу того, зможе він грати за команду чи ні, тоді ми вам усе скажемо", – розповів головний тренер збірної Андрій Шевченко.
Що відомо про Макса Кілмана
- 23-річний гравець англійського Вулверхемптона. Виступає на позиції центрального захисника.
- До цього активно займався футзалом. У 18 років дебютував за збірну Англії, і загалом провів за команду 25 матчів.
- У 2018 році став гравцем Вулверхемптона та "зав'язав" з футзалом.
- Шанс в команді отримав, коли травмувалися інші центральні захисники. В цьому сезоні відіграв 15 матчів в АПЛ. Однак останній матчі – ще 14 лютого. Останні п'ять матчів просидів на лаві запасних.
- Його мати – українка, батько має російські коріння. Відтак Кілман заявляв, що може виступати і за збірну Росії.
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