Знову через Лукашенка: Білорусь позбавили ще одного міжнародного турніру
Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення чемпіонату світу у 2021 році.
Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі. Про це йдеться на сайті UIPM.
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"Виконавчий комітет уважно стежив за розвитком подій в Білорусі в останні місяці та оцінював життєздатність чемпіонату світу, який мав пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які ввів Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі", – заявив президент UIPM Клаус Шорманн.
Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі.
У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею
- IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.
- Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.
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