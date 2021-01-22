Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення чемпіонату світу у 2021 році.

Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі. Про це йдеться на сайті UIPM.

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"Виконавчий комітет уважно стежив за розвитком подій в Білорусі в останні місяці та оцінював життєздатність чемпіонату світу, який мав пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які ввів Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі", – заявив президент UIPM Клаус Шорманн.

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі.

До слова. Перенесення турніру не вплине на дати його проведення, він проходитиме 7-13 червня.

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