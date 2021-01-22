У головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана виявили позитивний тест на коронавірус.

Інформацію про коронавірус у Зідана офіційно підтвердили в Реалі. Там заявили, що наставник команди здав тест, який і показав позитивний результат.

Відзначимо Відома тенісистка стала волонтеркою в лікарні через скандал під час вакцинації від коронавірусу

Чи є інші інфіковані в команді – не повідомляється.

Поки ж команда готується до наступного матчу. Вже у суботу, 23 січня, Реал зіграє проти Алавеса на виїзді.