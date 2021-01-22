Зінедін Зідан здав позитивний тест на коронавірус
У головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана виявили позитивний тест на коронавірус.
Інформацію про коронавірус у Зідана офіційно підтвердили в Реалі. Там заявили, що наставник команди здав тест, який і показав позитивний результат.
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Чи є інші інфіковані в команді – не повідомляється.
Поки ж команда готується до наступного матчу. Вже у суботу, 23 січня, Реал зіграє проти Алавеса на виїзді.
- Нагадаємо, Реал сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись команді Алькояно.
- Це був перший офіційний матч за команду для українського воротаря Андрія Луніна. Він пропустив два голи й отримав жовту картку.
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