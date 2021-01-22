В італійському Антхольці у п'ятницю, 22 січня, продовжився 7-й етап Кубка світу з біатлону. Чоловіки провели індивідуальну гонку (20 кілометрів). Український біатлоніст Антон Дудченко сенсаційно продемонстрував 5-й час.

Українцю вдалося подолати чотири вогневі рубежі без жодного промаху, пише 24 канал. Дудченко втратив бронзову нагороду на останніх метрах дистанції.

До слова Українка Джима виграла срібло жіночої індивідуалки в Антхольці

Антон програв французу Кантену Фійону-Має, який посів третє місце, всього 0,3 секунди. Від четвертого місця Дудченка відділило 0,2 секунди.

Це найкращий виступ Дудченка у кар'єрі. Також Антон вперше потрапив у так звану квіткову церемонію.

Перемогу в гонці здобув росіянин Олександр Логінов. Він, як і Дудченко, не допустив жодного промаху на стрільбі. Дудченко програв Логінову понад хвилину.

"Срібло" в гонці здобув норвежець Стурла Легрейд. Норвежець попри дві хвилини штрафу програв Логінову 58 секунд.

Результати гонки

1. Олександр Логінов (Росія)

2. Стурла Легрейд (Норвегія)

3. Кантен Фійон-Має (Франція)

4. Лукас Хоффер (Італія)

5. Антон Дудченко (Україна)

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23. Артем Прима (Україна)

34. Антон Тищенко

69. Руслан Ткаленко

74. Дмитро Підручний

Як виступили інші українці

Українець Артем Прима допустив три промахи. Три хвилини штрафу відкинули Артема на 23-е місце. Артем Тищенко з одним промахом посів 34-е місце. Завдяки цьому виступу Артем потрапив у загальний залік сезону-2020/2021.

Найгірше з українців виступили Руслан Ткаленко й Дмитро Підручний. Ткаленко з 4 хвилинами штрафу посів 69-е місце. Капітан збірної України Підручний допустив аж 6 промахів – 74-е місце.