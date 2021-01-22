У ЗМІ з'явилася інформація, що Літні Олімпійській ігри-2020 у Токіо можуть бути скасовані у 2021 році. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) виступили зі спільною заявою щодо цієї інформації.

Олімпіаду можна буде провести безпечно

МОК та МПК спростовують інформацією, що Олімпійські ігри-2020 будуть скасовані. Про це інформує Paralympic.org.

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МПК, МОК, оргкомітет Токіо-2020 і всі партнери Олімпіади зосереджені на забезпеченні безпечного і надійного проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор цього літа. Ця позиція не змінилася і була підтверджена сьогодні ще раз МОК, Токіо-2020 і урядом Японії,

– йдеться у заяві.

Про перенесення Олімпіади-2020 повідомили у березні 2020 року. У спільній заяві МОК та МПК йдеться, що всі, хто брав участь в організації Ігор, працюють над розробкою заходів протидії COVID-19.

Там вважають, що це знизить ризик не тільки для спортсменів, але й громадськості Японії.

"У порівнянні з березнем 2020 роки ми знаємо набагато більше про те, як поводиться вірус COVID-19, набагато більше про те, як організувати безпечні спортивні заходи під час пандемії, і ми отримали підтримку завдяки початку вакцинації у світі", – мовиться у повідомленні.

МОК та МПК вважають, що Олімпіаду-2020 можна буде провести безпечно попри пандемію коронавірусу.

Немає сумнівів в тому, що Ігри в Токіо будуть сильно відрізнятися від будь-яких попередніх Ігор. Однак ми вважаємо, що з урахуванням вжитих заходів Олімпіаду можна буде провести безпечно,

– йдеться у заяві, опублікованій на сайті МПК.

Що відомо про перенесення Олімпіади