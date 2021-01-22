Чи скасують Олімпіаду-2020: офіційна заява МОК
У ЗМІ з'явилася інформація, що Літні Олімпійській ігри-2020 у Токіо можуть бути скасовані у 2021 році. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) виступили зі спільною заявою щодо цієї інформації.
Олімпіаду можна буде провести безпечно
МОК та МПК спростовують інформацією, що Олімпійські ігри-2020 будуть скасовані. Про це інформує Paralympic.org.
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МПК, МОК, оргкомітет Токіо-2020 і всі партнери Олімпіади зосереджені на забезпеченні безпечного і надійного проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор цього літа. Ця позиція не змінилася і була підтверджена сьогодні ще раз МОК, Токіо-2020 і урядом Японії,
– йдеться у заяві.
Про перенесення Олімпіади-2020 повідомили у березні 2020 року. У спільній заяві МОК та МПК йдеться, що всі, хто брав участь в організації Ігор, працюють над розробкою заходів протидії COVID-19.
Там вважають, що це знизить ризик не тільки для спортсменів, але й громадськості Японії.
"У порівнянні з березнем 2020 роки ми знаємо набагато більше про те, як поводиться вірус COVID-19, набагато більше про те, як організувати безпечні спортивні заходи під час пандемії, і ми отримали підтримку завдяки початку вакцинації у світі", – мовиться у повідомленні.
МОК та МПК вважають, що Олімпіаду-2020 можна буде провести безпечно попри пандемію коронавірусу.
Немає сумнівів в тому, що Ігри в Токіо будуть сильно відрізнятися від будь-яких попередніх Ігор. Однак ми вважаємо, що з урахуванням вжитих заходів Олімпіаду можна буде провести безпечно,
– йдеться у заяві, опублікованій на сайті МПК.
Що відомо про перенесення Олімпіади
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформацію про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.
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