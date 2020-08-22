Чернігівська "Десна" 22-го серпня у рамках 1 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) завдала поразки бронзовому призеру минулого сезону – "Зорі". "Десна" здобула перемогу, хоча поступалася після першого тайму.

Десна – Зоря 3:1

Голи: Філіппов, 56, Тамм, 62, Будківський, 74 – Фаворов, 43

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Хід протистояння

Старт матчу увінчався високими швидкостями та практично відсутністю центру поля, який футболісти минали дуже швидко, пише 24 канал. Обидві команди створювали гострі напівмоменти, але бодай до одного прицільного удару не дійшло.

На 22-й хвилині гості заробили досить небезпечний штрафний: стандарт виконав Юрченко, проте м'яч після його удару пролетів над воротами.

Через 4 хвилини "Зоря" знову створила гостроту біля воріт Паста: Фаворов, який з нового сезону виступає за луганців, прострілив з правого флангу. М'яч у штрафному знайшов Юрченка, але той не зміг завдати акцентованого удару. Тому Паст легко забрав м'яч до рук. Ще через хвилину дальнім пострілом відзначився Кочергін, але не влучив.

Ближче до середини тайму гра заспокоїлася, внаслідок чого помітно впав темп. Обидві команди почали більш виважено будувати атаки, тому з'явилося більше боротьби в центрі поля.

На 43-й хвилині "Зоря", яка грала більш змістовно, засмутила свого суперника. Кочергін намагався пройти оборонців "Десни", але ті зупинили форварда. Втім, м'яч відлетів у штрафному до Фаворова. Екскапітан "Десни" вчасно приєднався до атаки та увігнав м'яч у сітку.

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Після перерви "Десна" вийшла більш зарядженою і досить швидко була винагороджена за свої старання.

На 56-й хвилині гравці "Зорі" самі собі "привезли" проблеми. Шевченко не зафіксував м'яч у руках після прострілу. Після цього Назарина у штрафному збив Будківського – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Філіппов.

Через шість хвилин "сіверяни" вже були попереду. Тамм прийшов на кутовий та вдало зіграв на другому поверсі, замкнувши навіс ударом головою.

"Десна" активно будувала атаки завдяки лонгболам і на 74 хвилині це принесло результат. Калітвінцев отримав передачу на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Передачу Владислава замкнув Будківський – 3:1.

Попри заміни від Віктора Скрипника "Зоря" вже не змогла врятувати подай нічию. Таким чином, переконлива перемога "Десни".

Після паузи на матчі національних збірних "Десна" поїде в гості до "Динамо". Натомість "Зоря" зустрінеться з "Маріуполем".

Десна – Зоря відеоогляд