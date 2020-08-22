22 серпня "Олександрія" зіграла з "Маріуполем" у першому турі УПЛ. Матч закінчився розгромною перемогою "містян".

Олександрія – Маріуполь 4:1

Голи: Шастал, 45, Гордієнко, 47, Мишенко, 49, Безбородько, 90+1 – Кулаков, 82

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Минулий сезон команда Шарана провела точно не так, як планувала, виступаючи на його початку на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. "Олександрія" в цьому році буде без єврокубків, як, втім, і "Маріуполь", тому вирішення локальних завдань виходить на передній план.

У минулому сезоні команди двічі зіграли результативно, обмінявшись перемогами, зберігши актуальною серію, що тягнеться ще з початку минулого року.

Відкрити рахунок "містянам" вдалося лише під кінець першого тайму. Подачу з правого флангу від Лучкевича Шастал прийняв першим дотиком, і тут же прокинув повз Сагуткіна, після чого пробив під поперечину.

Відео голу Шастала

На 47-й хвилині "Олександрія" закріпила свою перевагу – Гордієнко головою пробив в завершення подачі кутового з правого флангу на ближній кут воротарського від Мишенка.

Відео голу Гордієнка

А ще через дві хвилини підопічні Шастал з правого флангу штрафний скинув Ковальцю, а той бити не став, віддавши партнеру в відтягнення на порожні ворота.

Відео голу Мишенка

Втім, один м'яч команда Остапа Маркевича все ж відквитала. На 82-й хвилині Кулаков з другої спроби таки заштовхав м'яч у сітку, який туди посилено не пускали Гордієнко і Пашаєв.

Безбородько не зміг відпустити азовців без розгрому. Вже у додатковий час Денис був виведений один на один передачею з правого флангу, після чого реалізував футбольний буліт – 4:1.

У підсумку, Остап Маркевич невдало дебютував на тренерському містку "Маріуполя", а "Олександрія" здобула 3 очки у стартовому турі нового сезону УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ