Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко одужав від COVID-19. Футбольний чиновник здав негативні ПЛР-тести.

Андрій Павелко повідомив у своєму фейсбуці, що одужав від коронавірусу. Він написав, що два проведені ПЛР-тести дали негативний результат.

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Про коронавірус у Павелка стало відомо 10-го серпня. Саме тоді глава УАФ отримав результати тесту.

Пандемія – це реальна і дуже серйозна загроза

Павелко заявив, що на власному досвіді пересвідчився у тому, яке навантаження лягає на українських лікарів. Він наголосив, що потрібно пам'ятати, що пандемія реальна і серйозна загроза.

Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян! Всім нам треба пам'ятати, що пандемія – це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень,

– зазначив Павелко.