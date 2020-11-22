Іспанська "Валенсія" в січні може підписати 31-річного вінгера "Шахтаря" і збірної України Євгена Коноплянку.

Власник "Валенсії" Пітер Лім хоче посилити команду якісними, але недорогими футболістами, і Коноплянка відмінно вписується в цю концепцію. Про це повідомляє Fichajes.net.

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Нинішня оціночна вартість Коноплянки складає 5 мільйонів євро, і це повністю влаштовує "Валенсію". Сам футболіст, незважаючи на 31-річчя, "хоче ще однієї пригоди в своїй європейській кар'єрі".

Кар'єра Коноплянки: коротко

Футболіст є вихованцем "Дніпра", в якому виступав до 2015 року. Згодом Євген перейшов в іспанську "Севілью".

У 2017 році німецький "Шальке" викупив контракт Євгена за 12,5 мільйона євро. У вересні 2019 року Коноплянка став гравцем "Шахтаря" за 1,5 мільйона євро.

Його контракт з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2022 року.