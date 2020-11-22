У неділю, 22 листопада, "Десна" на власному полі приймала "Львів" у 10 турі УПЛ. Матч завершився несподіваною перемогою гостей.

Десна – Львів 0:1

Гол: Грисьо, 52

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Варто було тільки "золотим левам" подати ознаки життя на дні турнірної таблиці в матчі проти полтавської "Ворскли" (1:0), як тут же послідувала чергова невдача – мінімальна поразка від "Олександрії" (0:1).

Випробування для львів'ян продовжилися матчем проти чернігівської "Десни", яка точно не мала наміру ділитися очками з нижчими командами, адже продовжує з упевненістю дивитися в бік пари фаворитів боротьби за чемпіонський титул в поточному сезоні.

На старті поєдинку Сабіну мало не створив ляп туру, однак його від невдалої спроби виносу м'яча з лінії воріт врятував правий каркас.

На 22-й хвилині гості несподівано вийшли вперед. Простий пас від Сабіну з глибини в правий фланг штрафної став гольовим для Грисьо, якому вдалося переграти Паста впевненим ударом.

Через декілька хвилин з тринадцятого кутового в цьому поєдинку, з правого флангу, підкручений подачею Гуцуляк мало не закрутив м'яч у ворота, але Костик врятував львів'ян.

Одразу після перерви команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Паст собою закрив ворота, відбиваючи удар Казлаускаса з гострого кута на лівому фланзі штрафний.

А за мить відповідь господарів – Будківський пробив з рикошетом від захисника, поруч з каркасом пролетів м'яч.

Чернігівці усіма силами намагалися вирвати хоча б нічию у матчі. На 59-й хвилині відбувся ефектний сейв від Костика, якому вдалося дотягнутися до м'яча при ударі головою від Будківского під поперечину. За пару хвилин Мостовий виконав чудовий удар низом, але м'яч потрапив у сітку із зовнішнього боку.

На 71-й хвилині Костик виконав феноменальний сейв, парирувавши небезпечний удар головою від Будківского в завершенні подачі з лівого флангу.

Наприкінці матчу Будківський змарнував просто ідеальний момент, щоб вирвати нічию. З семи метрів Пилип розстрілював голкіпера і запустив м'яч вище воріт. Немов якесь прокляття переслідувало "Десну".

Десна – Львів відеоогляд

У підсумку, "Десна" зазнала лише 2 поразки у новому сезоні УПЛ, але зберегла 4 місце в турнірній таблиці. "Львів", у свою чергу, виграв лише 2 матч, що дозволило підопічним Шумського піднятися з останнього місця в таблиці.

Турнірна таблиця УПЛ