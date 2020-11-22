"Львів" сенсаційно переміг "Десну", яка змарнувала безліч моментів: відео
У неділю, 22 листопада, "Десна" на власному полі приймала "Львів" у 10 турі УПЛ. Матч завершився несподіваною перемогою гостей.
Десна – Львів 0:1
Гол: Грисьо, 52
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- Варто було тільки "золотим левам" подати ознаки життя на дні турнірної таблиці в матчі проти полтавської "Ворскли" (1:0), як тут же послідувала чергова невдача – мінімальна поразка від "Олександрії" (0:1).
- Випробування для львів'ян продовжилися матчем проти чернігівської "Десни", яка точно не мала наміру ділитися очками з нижчими командами, адже продовжує з упевненістю дивитися в бік пари фаворитів боротьби за чемпіонський титул в поточному сезоні.
На старті поєдинку Сабіну мало не створив ляп туру, однак його від невдалої спроби виносу м'яча з лінії воріт врятував правий каркас.
На 22-й хвилині гості несподівано вийшли вперед. Простий пас від Сабіну з глибини в правий фланг штрафної став гольовим для Грисьо, якому вдалося переграти Паста впевненим ударом.
Через декілька хвилин з тринадцятого кутового в цьому поєдинку, з правого флангу, підкручений подачею Гуцуляк мало не закрутив м'яч у ворота, але Костик врятував львів'ян.
Одразу після перерви команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Паст собою закрив ворота, відбиваючи удар Казлаускаса з гострого кута на лівому фланзі штрафний.
А за мить відповідь господарів – Будківський пробив з рикошетом від захисника, поруч з каркасом пролетів м'яч.
Чернігівці усіма силами намагалися вирвати хоча б нічию у матчі. На 59-й хвилині відбувся ефектний сейв від Костика, якому вдалося дотягнутися до м'яча при ударі головою від Будківского під поперечину. За пару хвилин Мостовий виконав чудовий удар низом, але м'яч потрапив у сітку із зовнішнього боку.
На 71-й хвилині Костик виконав феноменальний сейв, парирувавши небезпечний удар головою від Будківского в завершенні подачі з лівого флангу.
Наприкінці матчу Будківський змарнував просто ідеальний момент, щоб вирвати нічию. З семи метрів Пилип розстрілював голкіпера і запустив м'яч вище воріт. Немов якесь прокляття переслідувало "Десну".
Десна – Львів відеоогляд
- У підсумку, "Десна" зазнала лише 2 поразки у новому сезоні УПЛ, але зберегла 4 місце в турнірній таблиці. "Львів", у свою чергу, виграв лише 2 матч, що дозволило підопічним Шумського піднятися з останнього місця в таблиці.
Турнірна таблиця УПЛ
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