22 листопада "Ворскла" на власному полі розгромила "Колос" у матчі 10 туру УПЛ.

Ворскла – Колос 3:0

Голи: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворський, 65

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Перед матчем

У турнірній таблиці суперників розділяло всього одне очко. Полтавчани впевнено стартували в новій національній першості, але з кінця вересня зуміли здобути лише одну перемогу. У той же час, оборона команди Юрія Максимова відрізняється надійністю: на даний момент "зелено-білі" пропустили найменшу кількість голів в порівнянні з іншими представниками елітного дивізіону.

Ковалівці після вдало проведеного минулого сезону явно мають намір знову поборотися за путівку на євроарену. Перед поточним туром команда Руслана Костишина розташувалася на п'ятому місці в турнірній таблиці.

За недовгу історію взаємин суперники провели три очні дуелі (2 в чемпіонаті і 1 в Кубку України). І у всіх цих матчах успіх святкували "зелено-білі". Більш того, "колоски" ще жодного разу не вражали ворота полтавського клубу.

Домінація "Ворскли"

Полтавчани відкрили рахунок у матчі на 31-й хвилині. Степанюк на лівому фланзі розгойдав Гавриша і зробив навіс на лінію воротарського, а Скляр головою точно пробив у протихід голкіперу.

Відео голу Скляра

Після перерви підопічні Максимова не зменшили натиск і довели рахунок до розгромного. Спершу на 59-й хвилині Пердута двічі прокинув м'яч суперникам між ніг у правому фланзі атаки, після чого прострілив, а Волинець перевів м'яч точно на ногу Щербаку.

Відео голу Щербака

Через 5 хвилин після навісу з кутового Яворський з меж воротарського головою відправив м'яч у ворота і поставив крапку у матчі. 3:0.

Таким чином, "Ворскла" продовжила свою переможну серію над "Колосом" до 4 матчів та закріпилася на третьому місці в УПЛ. "Колос" з 15 очками зберігає п'яту позицію.

Турнірна таблиця УПЛ