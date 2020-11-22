У ніч з 21 на 22 листопада Валентина Шевченко вийшла у клітку проти Дженніфер Майї на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Киргистанці вдалось вирвати перемогу у суперниці за рішенням суддів.

Спортсменки вийшли у клітку в Лас-Вегасі на арені "UFC APEX". Бій видався не надто видовищним, тому тривав всі 5 раундів, пише 24 канал.

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Успішний захист

Цей бій був захистом титулу, який Шевченко здобула у 2018 році. Вона тричі успішно виходила на канвас, щоб залишити пояс у себе. Вже з першого раунду обидві бійчині пішли у розвідку. Але жодній зі спортсменок не вдалось організувати нокату.

Бій відбувся усі п'ять раундів, з яких бразилійка забрала тільки другий. Судді одноголосно віддали перемогу Шевченко.

Ця поразка стала для Маїй сьомою у кар'єрі. А от для Валентини ця звитяга стала ювілейною – 20-ю.

Валентина Шевченко – Дженніфер Майя відеоогляд бою (до 2:20)