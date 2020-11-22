UFC 255: Шевченко вщент розгромила Майю та захистила титул чемпіонки UFC – відео
У ніч з 21 на 22 листопада Валентина Шевченко вийшла у клітку проти Дженніфер Майї на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Киргистанці вдалось вирвати перемогу у суперниці за рішенням суддів.
Спортсменки вийшли у клітку в Лас-Вегасі на арені "UFC APEX". Бій видався не надто видовищним, тому тривав всі 5 раундів, пише 24 канал.
Варте уваги Ледь дихав: боєць тричі за бій побував у нокауті через жахливі помилки судді – відео
Успішний захист
Цей бій був захистом титулу, який Шевченко здобула у 2018 році. Вона тричі успішно виходила на канвас, щоб залишити пояс у себе. Вже з першого раунду обидві бійчині пішли у розвідку. Але жодній зі спортсменок не вдалось організувати нокату.
Бій відбувся усі п'ять раундів, з яких бразилійка забрала тільки другий. Судді одноголосно віддали перемогу Шевченко.
Ця поразка стала для Маїй сьомою у кар'єрі. А от для Валентини ця звитяга стала ювілейною – 20-ю.
Валентина Шевченко – Дженніфер Майя відеоогляд бою (до 2:20)
Поділитися новиною