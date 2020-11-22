У неділю, 22 листопада, "Минай" у 10-му турі УПЛ приймав "Дніпро-1". Господарі у більшості здолали дніпрян.

Минай – Дніпро-1 3:2

Голи: Нурієв, 45+3 (п), 90, Пиняшко, 79 – Хобленко, 15 (п), Коркішко, 90+6 (п)

Вилучення: Хобленко, 68 ("Дніпро-1")

Перед матчем "Минай", який цього сезону дебютує в УПЛ, посідає 12 місце, у їх активі 6 очок. Лише чотири м'ячі забила команда з сонячного Закарпаття за 8 матчів.

"Дніпро-1" ж розташовується на 10 місці, заробивши 8 пунктів. Дніпряни достатньо багато пропускають – 17 пропущених голів. Гірший показник лише у двох львівських клубів "Руха" та "Львова" – 19 та 21 відповідно, пише 24 канал.

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Тайм пенальті

Вже на 4-й хвилині матчу "Дніпро-1" змарнував чудову нагоду відкрити рахунок. Дубінчак чудовою передачею вивів Хобленка майже сам на сам з голкіпером, але м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

Гості показували яскравіший футбол, який приніс результат. Головний арбітр зустрічі Пасхал звернувся за допомогою до ВАР, угледівши начебто фол у штрафному "Інгульця". Після перегляду відеоповтору суддя вказав на 11-метрову позначку. До м'яча впевнено підійшов Хобленко та холоднокровно реалізував пенальті – 0:1.

"Минай" розпочав вище зустрічати суперника на їх частині поля. Але до чогось справді небезпечного не дійшло. Меліченко виконав удар з-за меж штрафного майданчика – м'яч пролетів вище воріт.

У середині першого тайму Цуріков повинен був подвоювати рахунок. Хобленко переграв Матіча, виконав розрізну передачу на партнера по команді. Але з вбивчої позиції Цуріков схибив.

Наприкінці першої 45-хвилинки Булеца майстерно обіграв оборонця, який віддав на Цурікова, але два його удари були заблоковані захисниками.

У додані хвилини господарі зрівняли рахунок. Падіння у штрафному дніпрян призвело до пенальті у ворота Сарнавського. Виконувати 11-метровий удар взявся Нурієв, який впевнено розвів у різні кути м'яч та голкіпера – 1:1.

Неймовірний тайм господарів

У дебюті другого тайму "Минай" змарнував 100-відсоткову нагоду вийти вперед у рахунку. Меліченко отримав передачу у районі 11-метрової позначки, але м'яч після потужного удару пролетів повз ворота.

Відразу ще одна гольова атака від господарів. Гравець "Минаю" Ткачук гарматним пострілом перевірив реакцію Сарнавського – голкіпер дніпрян був на місці.

На 53-й хвилині після серйозного зіткнення у боротьбі травму отримав голкіпер Попович, який покинув поле за допомогою медиків. Воротаря повезли прямо у машину швидкої допомоги. Місце у рамці воріт посів Антон Каніболоцький.

Пеняшко віддав передачу на Книша, який з гострого кута пробив у ворота "Дінпра-1" – голкіпер врятував власні володіння.

Знову Сарнавський на висоті. Книш наважився пробити з-за меж штрафного – голкіпер гостей у неймовірному стрибку не дозволив господарям вийти вперед у рахунку.

По перерві футболісти "Дніпра-1" не були схожі самі на себе. Хід матчу повністю контролював "Минай".

Ще гірший сценарій для дніпрян стався на 68-й хвилині. Хобленко зіграв рукою, а за декілька секунд посперечався з Книшем та легко головою доторкнувся до суперника. Той скористався емоціями та майстерно впав – вилучення гравця команди з Дніпра.

На 79-й хвилині активність "Минаю" дала результат. Пиняшко змістився у центр штрафного та пробив у дальній кут – 2:1.

Каніболоцький наприкінці зустрічі двічі врятував власні володіння, перевівши м'яч на кутовий. На 90-й хвилині Нурієв оформив дубль – 3:1.

У доданий час Саків сфолив на Пихальонку – пенальті. Суддя побіг переглянути відеоповтор. Після перегляду він не змінив свого рішення. Коркішко впевнено виконав 11-метровий удар – 3:2.

Минай – Дніпро-1 відеоогляд