У поєдинку WWE Брей Вайатт бився з Ренді Ортон в матчі Firefly Funhouse Inferno, де, щоб перемогти, один рестлер повинен підпалити іншого.

Після декількох хвилин сутички Ортон саме так вчинив з суперником. Ренді з першої секунди взяв поєдинок під контроль і підштовхнув Вайатта до вогню, пише 24 канал.

Одяг Вайатта спалахнув, але він продовжив напад на опонента, який зробив свій фірмовий завершальний удар та переміг нокаутом.

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Тіло Вайатта загорілося, а коментатори благали Ортона зупинитися. Природно, все це було не насправді, а лише чергове шоу WWE.

Ортон – десятиразовий чемпіон WWE. Брей Уайатт - також чемпіон організації.

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