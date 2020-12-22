Визначився перший суперник донецького Шахтаря на зимових зборах-2021 в Туреччині.

За інформацією srbijadanas.com, Црвєна Звєзда домовилася про проведення спарингу з "гірниками" в турецькій Анталії.

Дата і час поєдинку поки не повідомляються, проте відомо, що для сербів цей матч буде останнім перед поновленням офіційної частини сезону, яка у них намічена на 6 лютого.

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Црвена Звезда, як і Шахтар, є учасником плей-офф Ліги Європи.

Коли відбудуться зимові збори Шахтаря

На 14-16 січня заплановане медобстеження і тестування "гірників", які планують два збори в Анталії (Туреччина).

В рамках підготовки відбудеться 7 спарингів.

Перший збір – 17-26 січня;

Другий збір – 29 січня – 5 лютого.

18 лютого Шахтар зіграє на виїзді з Маккабі Тель-Авів в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.