Апеляційний комітет Олімпійського комітету Італії скасував рішення Спортивного арбітражного суду Італії присудити технічну поразку Наполі з рахунком 0: 3 за неявку на матч з Ювентусом у Серії А.

Матч буде переграний, крім того, Наполі повернуть зняте очко. Про це повідомляє coni.it.

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Наполі не прибув на гру з Ювентусом

Після матчу проти Дженоа в Наполі виявили два випадки зараження коронавірусом – у Петра Зелінські та Еліфа Елмаза.

Попри це Наполі намагався відправитися до Турина на матч з Ювентусом, який був запланований на вечір неділі, 4 жовтня. Однак місцева влада не дозволила команді покинути межі міста.

Водночас керівництво Серії А заявило, що причин для перенесення матчу немає. Ювентус прибув на стадіон як і бригада арбітрів.

У Наполі заявляли, що в них не було можливості приїхати на матч.

У Серії А заявляли, що Наполі не може довести неможливість зіграти зустріч з Ювентусом. З огляду на це вона не була скасована.