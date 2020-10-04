У італійській Серії А не відбувся центральний матч третього туру між "Ювентусом" та "Наполі". Команда з Неаполя не змогла відправитися на гру через виявлений коронавірус у двох футболістів команди. Тепер їм може загрожувати технічна поразка.

В "Наполі" після матчу проти "Дженоа" виявили два випадки зараження коронавірусом – у Петра Зелінські та Еліфа Елмаза. При цьому в "Дженоа" випадків інфікування вже 14.

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Попри це, "Наполі" намагався відправитися до Турина на матч, який був запланований на вечір неділі, 4 жовтня. Однак місцева влада не дозволила команді покинути межі міста.

Водночас керівництво Серії А заявило, що причин для перенесення матчу немає, і гра повинна відбутися у відведений для цього час.

"Ювентус" же навіть прибув на стадіон. Як і бригада арбітрів. І в зазначений час все було готове до початку гри. За винятком команди "Наполі", яка так і не прибула.

У "Наполі" заявляють, що в них не було можливості приїхати на матч. І вони просили перенести гру. Тепер рішення про цей матч повинно прийняти керівництво Серії А.

Варто додати, що коронавірус виявили і в "Ювентусі". Однак мова йде про двох працівників клубу, а не гравців команди.