Українець Сергій Барковський назавжди увійшов у історію змагань. Він виконав новий трюк на сноуборді, який отримав назву Backflip-wallride-backflip.

Протягом 19-20 грудня у Києві під Аркою дружби народів відбулись міжнародні змагання "Дабл Тріпл Snow Fest 2020". 78 спортсменів із 18 країн світу позмагались за призовий фонд у розмірі 10 тисяч євро у 6 номінаціях, пише 24 канал.

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Фантастичний трюк

Через карантин змагання були без глядачів. Але кожен охочий міг подивитись змагання онлайн у інтернеті.

Українець Сергій Барковський виступав у категорії Snowboard Best Trick Wall Ride та шокував світ своїм трюком, який став абсолютно новим для усіх. Фантастичний політ Сергія видався нереальним, але сноубордисту таки вдалось його виконати.

Українські спортсмени здобули 2 нагороди. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib, а Сергій Барковський здобув перемогу за трюк Backflip-Wallride-Backflip.

Новий трюк від Сергія Барковського дивіться відео