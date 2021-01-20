Український центровий Олексій Лень залишився без команди в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Канадський клуб Торонто Репторс, з яким 27-річний баскетболіст підписав річний мінімальний контракт в міжсезоння, припинив з ним співпрацю. Про це клуб повідомив у твіттері.

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Причини такого рішення чемпіон ліги 2019 року не уточнює.

Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx — Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021

Примітно, що останні поєдинки в регулярному чемпіонаті НБА Лень пропустив через протоколи асоціації, пов'язані з коронавірусом.

До слова. Всього 216-сантиметровий українець встиг зіграти у футболці Репторс 7 матчів. Середні показники нашого баскетболіста в сезоні склали 2,3 очка, 1,6 підбору за 10,9 хвилини на майданчику.

Що відомо про кар'єру Леня

У 2006 році Олексій вперше заявив про себе, виступивши на чемпіонаті України серед юнаків у складі Луганської області. Після змагань його запросили в Дніпропетровське вище училище фізичної культури.

У 2010 році він перейшов до Дніпра, а в 2011-му команда Леня стала чемпіоном Суперліги серед дублюючих складів, а баскетболіста визнали найкращим центровим першості. Олексій грав за збірні України до 16 і 18 років і був лідером "молодіжки" на чемпіонаті Європи до 18 років в 2010 році.

Нашого співвітчизника вибрали п'ятим номером у першому раунді драфту 2013 року. Він підписав контракт з Фінікс Санз, кольори якого захищав протягом п'яти сезонів. Після цього українець недовгий час виступав за Атланту Хокс і Сакраменто Кінгз, а в міжсезоння перейшов у Торонто.