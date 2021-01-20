На офіційному сайті УЄФА опублікували символічну збірну, яку склали за підсумками голосування вболівальників.

У символічній збірній одразу п'ять гравців, які разом з Баварією виграли Лігу чемпіонів. Правда півзахисник Тіаго Алькантара вже встиг перебратися до Ліверпуля.

Варте уваги Збірна України зіграє три спаринги перед Євро-2020

Не обійшлося в рейтингу і без головних зірок – Мессі та Роналду хоч нічого значного у 2020 році не досягли, але місце в символічній збірній отримали.

При цьому щодо позицій Мессі та Роналду є питання. Так, аргентинця на схемі розмістили під нападником, фактично атакувальним півзахисником. Так само Роналду відправили на правий фланг атаки, хоча він грає зліва. Адже зліва вже був Неймар.

Щодо Кімміха, то він тут зображений як правий захисник. Хоча в Баварії його частіше використовують в опорній зоні.

Символічна збірна 2020 року за версією вболівальників УЄФА

Воротар: Нойєр (Баварія)

Захисники: Кімміх (Баварія), Рамос (Реал), Ван Дейк (Ліверпуль), Девіс (Баварія)

Півзахисники: Тіаго (Баварія/Ліверпуль), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Мессі (Барселона)

Форвард: Роналду (Ювентус), Неймар (ПСЖ), Левандовський (Баварія)



Символічна збірна 2020 року від УЄФА / uefa.com