У перенесеному матчі десятого туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зіграла внічию з Удінезе – 1:1.

Удінезе – Аталанта 1:1

Голи: Перейра, 1 – Мюріель, 44

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Підопічні Гасперіні пропустили вже на першій хвилині зустрічі. У складі господарів відзначився Перейра. Потім гол в роздягальню оформив Мюріель, зрівнявши рахунок, пише 24 канал.

Після перерви гості володіли ініціативою, маючи значну перевагу за кількістю створених моментів. Однак скористатися своїми шансами не вдалося.

Руслан Маліновський – найкращий гравець матчу

Півзахисник "бергамсько" Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі. Українець зіграв 80 хвилин і на момент свого відходу мав найкращу оцінку в команді від SofaScore – 7.8.

У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 1 гол і 3 асисти в 19 матчах за Аталанту у всіх турнірах.

Аталанта займає шосте місце турнірної таблиці Серії А, Удінезе – 15-й.

Удінезе – Аталанта відеоогляд