Українець Маліновський визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії: відео
У перенесеному матчі десятого туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зіграла внічию з Удінезе – 1:1.
Удінезе – Аталанта 1:1
Голи: Перейра, 1 – Мюріель, 44
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Підопічні Гасперіні пропустили вже на першій хвилині зустрічі. У складі господарів відзначився Перейра. Потім гол в роздягальню оформив Мюріель, зрівнявши рахунок, пише 24 канал.
Після перерви гості володіли ініціативою, маючи значну перевагу за кількістю створених моментів. Однак скористатися своїми шансами не вдалося.
Руслан Маліновський – найкращий гравець матчу
Півзахисник "бергамсько" Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі. Українець зіграв 80 хвилин і на момент свого відходу мав найкращу оцінку в команді від SofaScore – 7.8.
- У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 1 гол і 3 асисти в 19 матчах за Аталанту у всіх турнірах.
- Аталанта займає шосте місце турнірної таблиці Серії А, Удінезе – 15-й.
Удінезе – Аталанта відеоогляд
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