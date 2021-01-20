Українка Катерина Бех вдало виступила на етапі Кубка IBU в німецькому Арбері. Вона здобула бронзову медаль в короткій індивідуальній гонці.

За чотири вогневі рубежі Бех допустила лише один промах – під час другої стрільби. Але вона показала відмінну скорострільність, завдяки чому і змогла виграти дорогоцінні секунди у суперниць.

Нагадаємо Збірна України з біатлону виборола друге місце у чоловічій естафеті на етапі Кубка IBU

Поступилась Бех лише австрійці Тамарі Штайнер, яка не допустила жодного промаху, а також німкені Анні Вайдель.

Для Бех це найкращий показник на етапах Кубка IBU. До цього найвище її досягнення було 11 місце в масстарті на етапі в Ріднау-валь-Ріданна в минулому сезоні.

Щодо решти українок, то відзначимо 25-е місце Юлії Городної.

Коротка індивідуальна гонка. Результати

1. Тамара Штайнер (0+0+0+0) 36:56,8

2. Анна Вайдель (0+0+0+0) +12,3

3. Катерина Бех (0+1+0+0) +38,5

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25. Юлія Городна (1+0+0+0) +2:35,6

31. Надія Бєлкіна (1+1+0+0) +2:51,6

34. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +3:12,8

51. Оксана Москаленко (1+1+0+0) +4:31,0

52. Анна Кривонос (0+2+0+1) +4:31,1