Загалом на турнірі беруть участь 274 спортсмени з 25 країн. Медалі розігруються у 16 вагових категоріях серед юнаків та у 13 категоріях серед дівчат.

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У п'ятницю, 20 серпня, збірна України здобула одразу п'ять нагород. Перше золото в скарбничку збірної України принесла Кіра Макогоненко (вагова категорія до 42 кг), яка перемогла спортсменку з Росії у фіналі.

Згодом її почин підтримала і Уляна Безфамільна (до 46 кг). Їй теж у фіналі випало боксувати проти представниці Росії, і цей бій теж закінчився перемогою Українки.

Ще три срібні нагороди збірній України принесли Валерія Локтіонова (36 кг) Уляна Овсепян (42 кг) та Таїсія Покусай (40 кг).