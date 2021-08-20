Австрія збільшує перевагу над Україною
Невдала єврокубкова компанія українських клубів погіршує ситуацію України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наш найближчий конкурент Австрія тепер вже випереджає нашу країну у рейтингу на 0.750 балів.
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Однак не лише Рапід приніс очки країні. 19 серпня свій матч переміг Штурм, який на виїзді переграв Муру (1:3) у Лізі Європи. Щодо Ліги конференцій, то тут мирову з шотландським Сент-Джонстоном розписав ЛАСК (1:1).
Австрійські клуби поповнили свою скарбничку 2,5 очками, який при поділі на 5 команд складають 0,500 бала. Тепер в активі Австрії, яка замикає топ-10, 30.050 балів. Україна, яка йде 11-ю, має у своєму доробку 29.300.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із kassiesa.net
Шахтар може стати рятівником України
- Зменшити це відставання у таблиці може донецький Шахтар. Для цього "гірникам" потрібно пройти Монако у плей-офф Ліги чемпіонів. Тоді донеччани отримають аж 4 пункти.
- Матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".
- Нагадаємо, що перша зустріч у Франції завершилась несподіваною мінімальною звитягою українського клубу з рахунком 0:1. Єдиний гол у тій грі забив Педрінью.
- Австрія теж має свої козирі у рукаві. За вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів буде боротись Ред Булл Зальцбург, який у першій грі ледь переграв Брондбю (2:1).