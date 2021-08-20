Падіння Світоліної
Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг тенісисток. У першій трійці без змін. Лідеркою залишається австралійка Ешлі Барті, відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Білорусі Аріна Соболенко.
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На 4-те місце після фіналу у Монреалі вистрибнула чешка Кароліна Плішкова, підійнявшись на дві позиції. Через неї з топ-5 вилетіла українка Еліна Світоліна. 26-річна одеситка все ніяк не може знайти свою гру після "бронзи" Олімпіади-2020.
- Відзначимо, що Світоліна два рази поспіль вилітає з турніру після першого ж кола. У Монреалі вона програла у трьох сетах Джоанні Конті. А вже у першій грі у Цинциннаті поступилась німкені Анджелік Кербер.
Успіхи інших українських тенісисток
Що до інших українок, то потішила уболівальників 19-річна Марта Костюк. Після Вімблдону тенісистка не брала участь у змаганнях через травму. Але навіть у такий спосіб змогла покращити свою позицію. Вона знову оновила рекорд та посідає тепер 56 місце, хоча була 58-ю.
Даяна Ястремська, яка теж не феєрить після допінг-скандалу, підійнялась на одну позицію – 48 місце. Покращили свої позиції Катерина Козлова та Катаріна Завацька – 128 та 144 місця відповідно.
Ангеліна Калініна та Леся Цуренко залишились 78-ю та 179-ю.
Українки в оновленому рейтингу / Скриншот із wtatennis.com