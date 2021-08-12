Еліна Світоліна – Йоханна Конте 6:3, 3:6, 2:6

Спочатку все складалося непогано. У першій партії Еліна швидко повела з брейком, після чого трохи віддала ініціативу, але вчасно включилася. Конте після перенесеного ковіда не виглядала суперницею, яка може зупинити першу ракетку України. Можливо, так думала і сама Світоліна.

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У трьох перших геймах другого сету на прийомі Еліна мала шанси вийти вперед, але кожен раз їй чогось не вистачало. А ось британка своїми шансами у восьмому геймі зуміла скористатися, під шумок забравши ще й шосте очко.

Це досить несподівано підкосило українську тенісистку, і у фінальній партії наполегливої ​​боротьби не вийшло. Конте, на превеликий подив, повела з двома брейками, впевнено захищаючи свою подачу. За весь сет Еліна не заробила жодного брейкпоінта, заслужено програвши цю зустріч.