Туреччина – Україна 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)
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На цей раз українки в трьох сетах поступилися дуже сильній збірній Туреччини. Перша партія закінчилася розгромом 25:14, а друга – 25:19. У третьому сеті Україна була близька до перемоги, але програла 24:26.
Далі нашу команду чекають матчі проти Фінляндії, Швеції і Румунії. До плей-офф проходять чотири найкращі команди групи.
- Днем раніше Україна з аналогічним рахунком програла Нідерландам. Українки дуже слабо провели два перші сети. Перша партія закінчилася перемогою нідерландок 25:17, а друга і зовсім 25:12. У третьому сеті Україна дуже непогано почала і навіть вела в рахунку 8:7, але суперниці перехопили ініціативу і довели гру до перемоги 25:22.