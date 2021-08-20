Туреччина – Україна 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)

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На цей раз українки в трьох сетах поступилися дуже сильній збірній Туреччини. Перша партія закінчилася розгромом 25:14, а друга – 25:19. У третьому сеті Україна була близька до перемоги, але програла 24:26.

Далі нашу команду чекають матчі проти Фінляндії, Швеції і Румунії. До плей-офф проходять чотири найкращі команди групи.