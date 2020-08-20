Стартові тури УПЛ та матч за Суперкубок України відбудуться без глядачів. Причиною цього стало стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров'я дозволило заповнювати стадіони на 25% в матчах за плей-офф Ліги Європи, але через підвищення кількості хворих змагання знову залишилися без фанатів. Про це було повідомлено у "Футбол NEWS".

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Новий футбольний сезон в Україні стартує вже у цю п'ятницю, 21 серпня. Матч "Олімпік" – "Динамо" буде поєдинком, який відкриє новий сезон.

Матч за Суперкубок між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 25 серпня на НСК "Олімпійський".

Коли зможуть повернутись хоча б 25% вболівальників наразі невідомо.

За останню добу в Україні зафіксовано 2 134 нових випадків зараження вірусом, що є антирекордом в країні. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Серед загальної кількості інфікованих за останню добу з них – 100 дітей і 160 медиків. Крім того, госпіталізовано 470 осіб.

Так, Україна встановила антирекорд не лише за кількістю нових хворих, а й за кількістю летальних випадків. За попередню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 40 пацієнтів.