"Динамо" наблизилося до підписання першого бразильського півзахисника Клейтона да Сілви при новому наставнику команди Мірчі Луческу.

Клейтона да Сілву помітили на тренувальній базі "Динамо" в Віті-Литовській (так зараз називається село Чапаєвка, де розташована база – в трьох кілометрах від Конча-Заспи), повідомляє "Динамоманія".

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Видання опублікувало фото гравця, який після прильоту в Україну зобов'язаний два тижні відбути на обсервації.

Що відомо про Клейтона да Сілву

Основна позиція гравця – правий вінгер, також здатний зіграти лівого вінгера і відтягнутого нападника.

Тransfermarkt оцінює Клейтона в 650 тисяч євро, в 2015 році його цінник становив 5 мільйонів євро.

З 30 червня футболіст знаходиться в статусі вільного агента. Останнім клубом був "Атлетіко" Мінейро, також грав за "Васко да Гама", "Баїю" і "Корінтіанс". Забив 4 голи в 6 матчах за збірну Бразилії U-23.