"Десна" повідомила про зміну офіційного транслятора клубу: хто буде показувати матчі
"Десна" повідомила про зміну офіційного транслятора клубу. У новому сезоні домашні матчі команди в УПЛ транслюватимуть телеканали "Футбол".
Про це інформує офіційний сайт "Десни". Інших подробиць контракту з новим транслятором клуб не повідомляє.
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На даний момент поки що невідомо, де транслюватимуться матчі "Динамо", "Дніпра-1" і "Зорі".
Також раніше була інформація, що "Динамо" веде переговори з каналами "Спорт 1/2".
Хто попередній транслятор
В минулому сезоні матчі "Десни" транслювалися на каналах "медіагрупи 1+1", однак за повідомленнями ЗМІ, в новому сезоні "плюси" вирішили відмовитися від трансляцій футбольних матчів і супутнього контенту.