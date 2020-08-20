"Десна" повідомила про зміну офіційного транслятора клубу. У новому сезоні домашні матчі команди в УПЛ транслюватимуть телеканали "Футбол".

Про це інформує офіційний сайт "Десни". Інших подробиць контракту з новим транслятором клуб не повідомляє.

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На даний момент поки що невідомо, де транслюватимуться матчі "Динамо", "Дніпра-1" і "Зорі".

Також раніше була інформація, що "Динамо" веде переговори з каналами "Спорт 1/2".

Хто попередній транслятор

В минулому сезоні матчі "Десни" транслювалися на каналах "медіагрупи 1+1", однак за повідомленнями ЗМІ, в новому сезоні "плюси" вирішили відмовитися від трансляцій футбольних матчів і супутнього контенту.