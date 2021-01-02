Дружина Усика знялася в розкішній фотосесії
Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Катя знялася в розкішній фотосесії в брендовому одягу будинку французької моди Dior.
На свіжих кадрах дівчина позує у тренчі і чоботях з останньої колекції будинку французької моди Dior. Про це повідомляє Xsport.
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На задньому плані красується дорога іномарка, яка і до цього з'являлася в фотосесіях Катерини.
Катерина Усик знялася у новій фотосесії
Що відомо про дружину Усика
Олександр і Катя вчилися в Сімферополі в паралельних класах. У 2009 році пара одружилася. У родині троє дітей. Лізі виповнилося 10 років, Кирилу – сім, Михайлу – п'ять.
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