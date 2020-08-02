Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу готовий продати капітана команди Віктора Циганкова. головне, щоб на гравця була пропозиція.

Про те, що Луческу готовий продати Циганкова, розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс в коментарі програмі "Мага".

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У нього філософія: якщо буде хороша, гідна пропозиція по Циганкову або ще комусь – треба продавати. Я йому кажу, що це наш ключовий футболіст. А він відповідає, що, продавши Циганкова, ми даємо надію Цітаішвілі. А за Георгієм є хтось ще. Якщо ми їх будемо тримати в золотій клітці, вони не будуть прогресувати,

– розповів Суркіс.

За словами власника "Динамо", Луческу вже ознайомився з усіма футболістами клубу, навіть з гравцями команди U-19. Відтак саме серед цих гравців і будуть шукати заміну Циганкову, якщо його невдовзі продадуть.

Окрім того, Луческу в розмові з Суркісом навів як приклад трансфер Ярмоленка, якого "перетримали" в "Динамо".

"А йому доводив, що з фінансової точки зору я його не перетримав. Він погодився, але сказав, що треба було відпустити на два роки раніше, тоді той же Циганков раніше стартував і сьогодні був би взагалі топовим футболістом", – розповів Суркіс.

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