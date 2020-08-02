Луческу погодився продати лідера "Динамо" Циганкова
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу готовий продати капітана команди Віктора Циганкова. головне, щоб на гравця була пропозиція.
Про те, що Луческу готовий продати Циганкова, розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс в коментарі програмі "Мага".
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У нього філософія: якщо буде хороша, гідна пропозиція по Циганкову або ще комусь – треба продавати. Я йому кажу, що це наш ключовий футболіст. А він відповідає, що, продавши Циганкова, ми даємо надію Цітаішвілі. А за Георгієм є хтось ще. Якщо ми їх будемо тримати в золотій клітці, вони не будуть прогресувати,
– розповів Суркіс.
За словами власника "Динамо", Луческу вже ознайомився з усіма футболістами клубу, навіть з гравцями команди U-19. Відтак саме серед цих гравців і будуть шукати заміну Циганкову, якщо його невдовзі продадуть.
Окрім того, Луческу в розмові з Суркісом навів як приклад трансфер Ярмоленка, якого "перетримали" в "Динамо".
"А йому доводив, що з фінансової точки зору я його не перетримав. Він погодився, але сказав, що треба було відпустити на два роки раніше, тоді той же Циганков раніше стартував і сьогодні був би взагалі топовим футболістом", – розповів Суркіс.
Трансфер Ярмоленка та прихід Циганкова: головне
- Київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка влітку 2017 року до дортмундської "Боруссії" за 25 мільйонів доларів. Влітку 2018 року він перебрався до англійського "Вест Хема" за 22 мільйони фунтів стерлінгів.
- Сам перехід Ярмоленка згодом ознаменувався скандалом. Згідно з футбольними правилами, дитячо-юнацька спортивна школа, яка займалася вихованням футболіста, повинна отримати свою частину з кожного трансферу гравця. У випадку Ярмоленка, чернігівська школа "Юність". Однак замість СДЮШОР, ці гроші переказали на рахунок ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність", яка була заснована лише у 2015 році, і до виховання Ярмоленка стосунку не мала. Згодом через суд СДЮШОР таки отримала частину коштів – 136 тисяч євро. За решту суми розгляд справи ще триває.
- Віктор Циганков дебютував за "Динамо" влітку 2016 року. Йому тоді було лише 18 років. Осінню цього ж рок дебютував і за національну збірну України.
- Портал Transfermarkt оцінює Віктора Циганкова у 16 мільйонів євро. Він найдорожчий гравець чемпіонату України.