Льюїс Хемілтон на Mercedes встановив рекорд, сьомий раз вигравши гран-прі Великобританії. 2 серпня він це зробив на трьох колесах.

Не всі пілоти зуміли стартувати на гран-прі Великої Британії, пише 24 канал. Ніко Хюлькенберг. який замінив на цьому етапі Серхіо Переса (в нього підозра на коронавірус), так і не розпочав перегони. Спочатку планувалося, що він стартуватиме з піт-лейну. Але механіки не встигли полагодити усі несправності в боліді.

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Щодо решти пілотів, то все було доволі звично – першим стартували пілоти Mercedes – Льюїс Хемілтон та Валттері Боттас відповідно. За ними розмістилися Макс Ферстаппен з Red Bull та Шарль Леклер на Ferrari. П'ятим стартував Ландо Норріс з McLaren, а шостим – Ленс Стролл з Racing Point.

Аварії на початку

І вже на першому колі сталася аварії, через що на трасу виїхали машини безпеки. В останньому повороті Алекс Албон зіштовхнувся з Кевіном Магнуссеном. Болід Haas викинуло на обочину, після чого відбулося зіткнення з відбійниками. Згодом пілота Red Bull оштрафують за це на 5 секунд.



Розбитий болід Магнуссена / фото twitter.com/F1

На 13-у колі сталася ще одна аварія. Цього разу пілот AlphaTauri Данііл Кв'ят не впорався з керуванням та вилетів з траси. Він теж розбив свій болід. І був доволі розлючений через це. Він аж вдарив по камері з оператором, який змінам його після аварії.



Кв'ят розбив болід під час гран-прі Великої Британії / фото twitter.com/F1

Решта часу перегони проходили за звичним сценарієм – пілоти "срібних стріл" лідирували, решта ж боролися за інші позиції.

Фатальні проколи

Все змінилося після 50-го кола, за два кола до фінішу. Саме тоді переднє ліве колесо проколов Валттерв Боттас. Фін йшов другим, але був змушений відправитися в бокси. На трасу він повернувся вже 12-им. Згодом прокол стався і в Карлоса Сайнса з McLaren.

Цим скористався Ферстаппен, який теж поїхав в бокс. До цього він був третім. Але на нових шинах пілот Red Bull планував показати найкращий час на колі, щоб отримати додатковий бал.

Та вже на останньому колі прокол того ж таки лівого переднього колеса стався у Хемілтона. І лідер перегонів значно сповільнився.



Хемілтон проколов шину на останньому колі / фото twitter.com/F1

Однак Хемілтон вигравав 29 секунд у Ферстаппена. Як не намагався останній скоротити відставання та виграти, йому це не вдалося. Хоч і на трьох колесах, але Хемілтон таки фінішував першим. Ферстаппен відстав від нього на 6 секунд на фініші. Третім фінішував Леклер.

Боротьбу за останнє місце в очковій зоні між собою вели Феттель та Боттас. Німець зумів відстояти свою позицію, залишивши пілота Mercedes без залікових очок.



Результати гран-прі Великої Британії / ілюстрація twitter.com/F1

Для Хемілтона перемога на гран-прі Великої Британії стала сьомою у кар'єрі. Він побив рекорд за кількістю домашніх перемог. До цього Ален Прост шість разів перемагав на домашньому гран-прі у Франції.