На гран-прі Великої Британії з 20 пілотів не зуміли фінішували лише троє. Серед них і росіянин Данііл Кв'ят, який розбив свій болід. А після цього мало не побив оператора, який був поруч.

Загалом фінішу не дісталися три гонщики. Однак в Ніко Хюлькенберга виникли проблеми з болідом ще на старті (він так і не розпочав перегони). А Кевін Магнуссен зійшов на першому колі, коли в нього в'їхав суперник, і його болід вилетів на обочину та розбився, пише 24 канал.

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Натомість у своїх проблемах Кв'ят повинен звинувачувати лише себе самого. На 13-у колі у доволі простій ситуації він не впорався з керуванням боліду. Після чого вилетів на гравій та влетів у відбійник. Автомобіль був настільки пошкоджений, що він не зумів продовжити перегони.

Big crashes, awesome overtakes and one of the wildest finishes Silverstone has ever seen



Watch all the best action from the 2020 British Grand Prix #BritishGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Вже після того, як росіянин покинув болід, він мало не побив оператора, який знімав перегони. Коли Кв'ят проходив повз нього, то вдарив по камері.