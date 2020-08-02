Російський пілот розбив болід під час перегонів Формули-1 та мало не побив оператора: відео
На гран-прі Великої Британії з 20 пілотів не зуміли фінішували лише троє. Серед них і росіянин Данііл Кв'ят, який розбив свій болід. А після цього мало не побив оператора, який був поруч.
Загалом фінішу не дісталися три гонщики. Однак в Ніко Хюлькенберга виникли проблеми з болідом ще на старті (він так і не розпочав перегони). А Кевін Магнуссен зійшов на першому колі, коли в нього в'їхав суперник, і його болід вилетів на обочину та розбився, пише 24 канал.
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Натомість у своїх проблемах Кв'ят повинен звинувачувати лише себе самого. На 13-у колі у доволі простій ситуації він не впорався з керуванням боліду. Після чого вилетів на гравій та влетів у відбійник. Автомобіль був настільки пошкоджений, що він не зумів продовжити перегони.
Вже після того, як росіянин покинув болід, він мало не побив оператора, який знімав перегони. Коли Кв'ят проходив повз нього, то вдарив по камері.