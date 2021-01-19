Усик дізнався наступного суперника: WBO розв'язала "титульну проблему" у важкій вазі
Український боксер Олександр Усик, швидше за все, в наступному бою зустрінеться з британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, що на кону бою з Усиком буде звання тимчасового чемпіона за версією WBO.
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Френк Уоррен, промоутер Джойса, повідомив, що британець може провести наступний поєдинок з Усиком. Про це повідомляє talkSPORT.
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"На цей момент ми працюємо над боєм Усика і Джо Джойса. Думаю, WBO санкціонує його як титульний – за звання тимчасового чемпіона, тому ми працюємо, щоб це стало можливим", – сказав Уоррен.
За його словами, у WBO хочуть, щоб 34-річний Усик та Джойс визначили обов'язкового претендента на титул.
У WBO заявили, що хотіли б провести цей бій як елімінатор (визначення обов'язкового претендента, – Спорт 24). У нас немає заперечень, і не думаю, що Усик проти,
– розповів промоутер.
Промоутер Джойса повідомив, що між сторонами вже відбулися деякі перемовини щодо бою.
"Були деякі попередні переговори, і ми подивимося, як буде далі. Я сподіваюся. Це хороший бій. Перемога поставить того, хто виграє, в прекрасну позицію. Можливий тріумфатор двох поєдинків між Тайсоном і Ей Джеєм повинен буде захищати титули від Джойса або Усика, або звільнити пояс", – додав Уоррен.
Хто такий Джойс?У ніч з 28 на 29 листопада 2020 року Джойс переміг Даніеля Дюбуа. Для британця це 12-а перемога поспіль. Джойс бився з Усиком у любителях і програв українцю.
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