Український боксер Олександр Усик, швидше за все, в наступному бою зустрінеться з британцем Джо Джойсом. Команда Джойса заявила, що на кону бою з Усиком буде звання тимчасового чемпіона за версією WBO.

Усик і Джойс визначать статус претендента?

Френк Уоррен, промоутер Джойса, повідомив, що британець може провести наступний поєдинок з Усиком. Про це повідомляє talkSPORT.

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"На цей момент ми працюємо над боєм Усика і Джо Джойса. Думаю, WBO санкціонує його як титульний – за звання тимчасового чемпіона, тому ми працюємо, щоб це стало можливим", – сказав Уоррен.

За його словами, у WBO хочуть, щоб 34-річний Усик та Джойс визначили обов'язкового претендента на титул.

У WBO заявили, що хотіли б провести цей бій як елімінатор (визначення обов'язкового претендента, – Спорт 24). У нас немає заперечень, і не думаю, що Усик проти,

– розповів промоутер.

Важливо. Усик з 2019 року – офіційний претендент на пояс WBO. Українець дав згоду, щоб Ентоні Джошуа провів захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. Згідно з домовленостями, саме Джошуа мав би бути наступним суперником Усика, але британець прагне битися з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Джойса повідомив, що між сторонами вже відбулися деякі перемовини щодо бою.

"Були деякі попередні переговори, і ми подивимося, як буде далі. Я сподіваюся. Це хороший бій. Перемога поставить того, хто виграє, в прекрасну позицію. Можливий тріумфатор двох поєдинків між Тайсоном і Ей Джеєм повинен буде захищати титули від Джойса або Усика, або звільнити пояс", – додав Уоррен.

Хто такий Джойс? У ніч з 28 на 29 листопада 2020 року Джойс переміг Даніеля Дюбуа. Для британця це 12-а перемога поспіль. Джойс бився з Усиком у любителях і програв українцю.

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