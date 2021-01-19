Чемпіонат Європи з футболу, який запланований на 11 червня – 11 липня 2021 року, можуть знову перенести. Виною всьому все та ж пандемія коронавірусу.

Сантьяго Мас-Кома, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поділився думкою, чи відбудеться Євро-2020 влітку 2021 року. Про це повідомляє Sport24.

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Чи зупинять вакцини поширення COVID-19

Наприкінці 2020 року Велика Британія та США першими почали вакцинувати населення. Вслід за ними вакцина з'явилася у Європі. Однак у ВООЗ досі не знають, чи зможе вакцина зупинити поширення вірусу.

Ми знаємо, що вакциновані люди як і раніше сприйнятливі до інфекції, і вони, ймовірно, також зможуть заражати оточуючих. Досі ми точно не знаємо, чи зможуть вакцини знизити швидкість поширення хвороби і, якщо це станеться, в якому ступені,

– сказав професор.

Сантьяго Мас-Кома звернув увагу на логістичні проблеми. Зокрема, з якою швидкістю у в різних країнах зможуть розгорнути вакцинацію. Наприклад, в Україні прогнозують початок вакцинації у кращому випадку в лютому.

До уваги. Вакцинація від COVID-19 відбувається у два етапи з різницею у три тижні. На думку медиків, якщо знехтувати другим етапом, то існує ймовірність, що колективний імунітет буде набагато гіршим.

Експерт ВООЗ заявляє, що вже деякі країни визнають проблеми з введенням другої дози вакцини.

Своєю чергою фармацевтичні компанії відповідають, що вони не можуть гарантувати ефективність вакцини, якщо друга доза буде введена пізніше,

– сказав Мас-Кома.

Представник ВООЗ заявив, що бере учать в організації масштабних заходів, які заплановані на липень – серпень 2021 року. За його словами, розвиток пандемії поки не дає підстав для оптимізму.

"Таким чином, у всіх випадках ми думаємо про план Б, тобто нову відстрочку змагань. Ви напевно знаєте, що обговорюється можливість чергового перенесення Олімпійських ігор в Токіо. І це попри те, що в Японії друга хвиля COVID-19 проходить з досить низькими показниками захворюваності", – заявив професор.

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Мас-Кома вважає, що потрібен час, аби проаналізувати швидкість вакцинації населення в різних країнах та чи збільшиться швидкість поширення нових штамів SARS-CoV-2 у найближчі місяці.

Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися влітку 2020 року. Турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Євро-2020 має пройти у 12 містах Європи: