Усик підтвердив переговори про наступний бій
Український боксер Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою восени 2020 року націлився на чемпіонський титул WBO. Українець є офіційним претендентом на цей пояс, однак власник титулу Ентоні Джошуа не спішить давати бій Усику.
На цей момент самі ведемо переговори
Потенційним суперником Усика називають Джо Джойса. Команда британця заявила, що веде перемовини з українцем. Усик підтвердив, що веде переговори про наступний бій, інформує Xsport.
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34-річний українець не став називати потенційного суперника. Він розповів, що деталі з'являться, коли сторони все узгодять.
На цей момент самі ведемо переговори. Просто потрібно почекати. Коли всі зрозуміють, що кому вигідно, то це з'явиться і всі дізнаються. Сам часто думаю: "Коли ж?". Все буде вчасно. Переживати не треба,
– заявив Усик.
Усик – на заваді бою Джошуа – Ф'юрі
- Ймовірно, перемовини щодо бою Усика стосуються і поєдинку між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. Обидва британці хочуть визначити абсолютного чемпіона світу.
- Та для цього потрібно, щоб Усик не вимагав бою з Джошуа за титул WBO. Зокрема, промоутер Едді Хірн заявив, що Усик вимагає 2,7 мільйона доларів відступних за дозвіл на проведення бою Джошуа – Ф'юрі.
- Швидше за все, переможець бою Усика – Джойс отримає статус тимчасового чемпіона за версією WBO. У майбутньому він зустрінеться з переможцем двобою Ф'юрі – Джошуа.
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