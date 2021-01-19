Український боксер Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою восени 2020 року націлився на чемпіонський титул WBO. Українець є офіційним претендентом на цей пояс, однак власник титулу Ентоні Джошуа не спішить давати бій Усику.

На цей момент самі ведемо переговори

Потенційним суперником Усика називають Джо Джойса. Команда британця заявила, що веде перемовини з українцем. Усик підтвердив, що веде переговори про наступний бій, інформує Xsport.

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34-річний українець не став називати потенційного суперника. Він розповів, що деталі з'являться, коли сторони все узгодять.

На цей момент самі ведемо переговори. Просто потрібно почекати. Коли всі зрозуміють, що кому вигідно, то це з'явиться і всі дізнаються. Сам часто думаю: "Коли ж?". Все буде вчасно. Переживати не треба,

– заявив Усик.

Статистика Джойса. Британський боксер на професійному ринзі виграв усі свої 12 поєдинків. Джойс бився з Усиком у любителях і програв українцю.

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