Схоже, що нерви Ліонеля Мессі не витримують через провальні матчі Барселони. У фіналі Суперкубка Іспанії каталонці втратили перемогу над Атлетіком Більбао. Під час матчу Мессі проявив неповагу щодо суперника та вдарив по голові Асьєра Вільялібре.

Як повідомляє Marca, Ліонель Мессі дискваліфікований на два матчі після вилучення у грі за Суперкубок Іспанії проти Атлетіка.

Як це було Атлетік обіграв Барселону та виграв Суперкубок Іспанії, Мессі отримав червону картку: відео

Аргентинець пропустить матчі з Корнельєю у Кубку Іспанії та з Ельче в чемпіонаті. Зазначимо, що Мессі загрожувала дискваліфікація від 2 до 4 матчів.

За що вилучили Мессі

Матч між Барселоною та Атлетіком відбувся 17 січня. Мессі отримав вилучення наприкінці другого екстратайму.

Барселона перебувала в атаці, коли Мессі віддав пас на фланг. Під час епізоду Мессі вдарив по потилиці Вільялібру, піддавшись на провокації гравця з Більбао.

Арбітр Хесус Хіль Мансано не помітив цей епізод, але на матчі використовувалася система відеоповторів VAR. Асистенти підказали арбітру про порушення.

За удар суперника Мессі отримав пряму червону картку. Це вилучення стало першим для Мессі у футболці Барселони у 753 матчах за клуб.

Відео порушення Мессі