У польському місті Душники-Здруй з 27 до 31 січня відбудеться чемпіонат Європи з біатлону-2021. Збірна України назвала склад, який виступить на континентальній першості.

Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад на чемпіонат Європи. Всього від України відправляться 7 біатлоністів та ще 5 біатлоністок. Про це повідомляє Xsport. До слова Лідер збірної України Підручний пропустить чемпіонат Європи з біатлону Склад чоловічої збірної України Артем Прима

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Андрій Доценко

Руслан Бригадир Склад жіночої збірної України Віта Семеренко

Катерина Бех

Анастасія Меркушина

Анна Кривонос

Ірина Петренко До уваги. Чемпіонат Європи пропустять Дмитро Підручний та Антон Дудченко – чоловіча збірна. Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна та Валентина Семеренко – жіноча команда. Календар чемпіонату Європи з біатлону-2021 27 січня, 13:30. Жінки, індивідуальна гонка

27 січня, 17:15. Чоловіки, індивідуальна гонка

29 січня, 13:30. Жінки, спринт

29 січня, 17:00. Чоловіки, спринт

30 січня, 13:30. Жінки, гонка переслідування

30 січня, 16:00. Чоловіки, гонка переслідування

31 січня, 13:30.Одиночна змішана естафета

31 січня, 16:00. Змішана естафета