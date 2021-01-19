Біатлон: збірна України назвала склад на чемпіонат Європи
У польському місті Душники-Здруй з 27 до 31 січня відбудеться чемпіонат Європи з біатлону-2021. Збірна України назвала склад, який виступить на континентальній першості.
Тренерський штаб збірної України з біатлону назвав склад на чемпіонат Європи. Всього від України відправляться 7 біатлоністів та ще 5 біатлоністок. Про це повідомляє Xsport.
До слова Лідер збірної України Підручний пропустить чемпіонат Європи з біатлону
Склад чоловічої збірної України
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
- Андрій Доценко
- Руслан Бригадир
Склад жіночої збірної України
- Віта Семеренко
- Катерина Бех
- Анастасія Меркушина
- Анна Кривонос
- Ірина Петренко
Календар чемпіонату Європи з біатлону-2021
27 січня, 13:30. Жінки, індивідуальна гонка
27 січня, 17:15. Чоловіки, індивідуальна гонка
29 січня, 13:30. Жінки, спринт
29 січня, 17:00. Чоловіки, спринт
30 січня, 13:30. Жінки, гонка переслідування
30 січня, 16:00. Чоловіки, гонка переслідування
31 січня, 13:30.Одиночна змішана естафета
31 січня, 16:00. Змішана естафета
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