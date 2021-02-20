Матвієнко у збірній тижня ЛЧ, матч Шахтар – Зоря пройде з глядачами: новини спорту 19 лютого

У п'ятницю, 19 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Захисник Шахтаря Матвієнко – у команді тижня Ліги Європи

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко провів хороший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Ізраїль). Футболіст "гірників" потрапив у команду тижня турніру за версією WhoScored.

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У список 11-ти найкращих футболістів потрапив захисник Шахтаря Микола Матвієнко, виступ якого було оцінено в 8.2 бала. Гравець вийшов у футболці "гірників" із перших секунд зустрічі та провів на футбольному полі весь матч. 24-річний Матвієнко активно підключався до атак, допомагаючи на фланзі Алану Патріку та Манору Соломону.

Матч Шахтар – Рух офіційно пройде з глядачами

Донецький Шахтар оголосив, що матч 15 туру чемпіонату України проти Руху пройде з глядачами. Зустріч відбудеться 21 лютого в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00.

Шахтар – Рух: вартість квитків

Standard: 50, 100 гривень;

SkyUp Club (сектор 31): 200 гривень;

The Club (снек-меню): 400/500 гривень;

Sky Box: 2 000 гривень.

Аби запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, і виконуючи вимоги щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів, усі особи, залучені до організації та проведення матчу, й відвідувачі мають дотримуватися всіх санітарних норм і правил.

Збірна України з біатлону оголосила склад на гонки ЧС-2021

У словенській Поклюці завершується чемпіонат світу з біатлону-2021. У суботу, 20 лютого, пройдуть чоловіча та жіноча естафета. Саме в цих гонках Україна розраховує на першу медаль світової першості.

Поза заявкою на естафети залишилися – Валентина Семеренко у жінок та Артем Тищенко у чоловіків. Також обидві наші збірні виступлять у "четвірках", які не бігли у цьому сезоні.

Склад жіночої команди

Анастасія Меркушина

Юлія Джима

Дар'я Блашко

Олена Підгрушна

Анастасія Меркушина, яка пропустила майже всі етапи Кубка світу, вперше візьме участь в естафеті у цьому сезоні. Дар'я Блашко вперше в кар'єрі змагатиметься в естафеті на чемпіонаті світу.

Склад чоловічої команди

Богдан Цимбал

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал проведе тільки другу естафету у цьому сезоні. Фінішером команди втретє у цьому сезоні буде Антон Дудченко. Підручний та Прима бігтимуть 2 та 3 етап.