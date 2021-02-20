Матвієнко у збірній тижня ЛЧ, матч Шахтар – Зоря пройде з глядачами: новини спорту 19 лютого

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 19 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко провів хороший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Ізраїль). Футболіст "гірників" потрапив у команду тижня турніру за версією WhoScored.
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У список 11-ти найкращих футболістів потрапив захисник Шахтаря Микола Матвієнко, виступ якого було оцінено в 8.2 бала. Гравець вийшов у футболці "гірників" із перших секунд зустрічі та провів на футбольному полі весь матч. 24-річний Матвієнко активно підключався до атак, допомагаючи на фланзі Алану Патріку та Манору Соломону.
Донецький Шахтар оголосив, що матч 15 туру чемпіонату України проти Руху пройде з глядачами. Зустріч відбудеться 21 лютого в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00.
Аби запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, і виконуючи вимоги щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів, усі особи, залучені до організації та проведення матчу, й відвідувачі мають дотримуватися всіх санітарних норм і правил.
У словенській Поклюці завершується чемпіонат світу з біатлону-2021. У суботу, 20 лютого, пройдуть чоловіча та жіноча естафета. Саме в цих гонках Україна розраховує на першу медаль світової першості.
Поза заявкою на естафети залишилися – Валентина Семеренко у жінок та Артем Тищенко у чоловіків. Також обидві наші збірні виступлять у "четвірках", які не бігли у цьому сезоні.
Склад жіночої команди
Анастасія Меркушина, яка пропустила майже всі етапи Кубка світу, вперше візьме участь в естафеті у цьому сезоні. Дар'я Блашко вперше в кар'єрі змагатиметься в естафеті на чемпіонаті світу.
Склад чоловічої команди
Богдан Цимбал проведе тільки другу естафету у цьому сезоні. Фінішером команди втретє у цьому сезоні буде Антон Дудченко. Підручний та Прима бігтимуть 2 та 3 етап.