Донецький Шахтар 18 лютого зробив перший крок до 1/8 фіналу Ліги Європи, здобувши виїзну перемогу над Маккабі. Микола Матвієнко провів хороший матч та став найкращим гравцем зустрічі.

В обох таймах футболісти "гірників" по одному разу відзначались у воротах Маккабі в Ізраїлі. У першій 45-хвилинці рахунок зустрічі відкрив Алан Патрік, а вже у доданий арбітром час до матчу відзначився Тете, який з'явився на полі з лавки для запасних.

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Маккабі – Шахтар: оцінки гравців

Портал WhoScored оцінив гру футболістів на футбольному полі у матчі. Найвищу оцінку за поєдинок отримав захисник Шахтаря Микола Матвієнко – 8.2.

24-річний захисник донеччан відзначився асистом, вдало простріливши на Алана Патріка у першому взятті воріт Маккабі. Також 98 разів зустрічався з м'ячем, віддав 64 точні передачі із 72 (89%), одного разу пішов вдало в обіграш, виграв одну верхову дуель, 4 рази відбирав м'яч та одного разу класно зробив перехоплення.

Для нього це перша результативна дія у єврокубках у цьому сезоні. Матвієнко активно підключався до атак та надійно зіграв на фланзі. Провів на футбольному полі весь поєдинок та допоміг Шахтарю святкувати перемогу у матчі – 0:2.

Матч-відповідь між Шахтарем та Маккабі відбудеться 25 лютого у Києві.



Маккабі – Шахтар: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored