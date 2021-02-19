Видання Transfermarkt склало збірну найдорожчих молодих футболістів. Місце в цій команді дісталося голкіперу донецького Шахтаря Анатолію Трубіну

Збірну найдорожчих гравців до 20 років сформували за схемою 4-3-3, де позицію на полі займав найдорожчий молодий гравець на цій позиції.

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Анатолій Трубін став найдорожчим воротарем. Його оцінюють в 7 мільйонів євро.

Загалом 11 футболістів, яким не виповнилося 20 років, оцінили в 389 мільйонів євро. Найдорожчим гравцем є вінгер іспанської Барселони Ансу Фаті – 80 мільйонів євро. На другому місці півзахисник французького Ренна Едуардо Камавінга – 60 мільйонів євро.

Ще двоє гравців оцінені в 50 мільйонів євро – Мейсон Грінвуд з Манчестер Юнайтед та Педрі з Барселони – по 50 мільйонів євро кожен.