Збірна України з біатлону оголосила несподіваний склад на вирішальні гонки ЧС-2021
У словенській Поклюці завершується чемпіонат світу з біатлону-2021. У суботу, 20 лютого, пройдуть чоловіча та жіноча естафета. Саме в цих гонках Україна розраховує на першу медаль світової першості.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Головний тренер української збірної Юрай Санітра назвав склад на естафети. Не обійшлося без несподіванок.
До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік
Поза заявкою на естафети залишилися – Валентина Семеренко у жінок та Артем Тищенко у чоловіків. Також обидві наші збірні виступлять у "четвірках", які не бігли у цьому сезоні.
Склад жіночої команди
- Анастасія Меркушина
- Юлія Джима
- Дар'я Блашко
- Олена Підгрушна
Анастасія Меркушина, яка пропустила майже всі етапи Кубка світу, вперше візьме участь в естафеті у цьому сезоні. Дар'я Блашко вперше в кар'єрі змагатиметься в естафеті на чемпіонаті світу.
Склад чоловічої команди
- Богдан Цимбал
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
Богдан Цимбал проведе тільки другу естафету у цьому сезоні. Фінішером команди втретє у цьому сезоні буде Антон Дудченко. Підручний та Прима бігтимуть 2 та 3 етап.
Юрай Санітра пояснив, що сформував склад чоловічої команди таким чином, щоб Україна була в боротьбі до останнього етапу.
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